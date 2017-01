Ed Sheeran: Das ist das Video zu "Shape of You"

Montag, 30. Januar 2017, 17:40 Uhr

Ed Sheerans Musikvideo zu seinem Song ‚Shape of You‚ ist draußen. In dem Video verliebt der Sänger sich in eine Boxerin, mit der er dann gemeinsam trainiert. Kurz vor Eds erstem Boxkampf verlässt die junge Frau ihn jedoch.

Foto: Youtube

Bei seinem Kampf gegen einen Sumoringer verliert er kläglich. Plötzlich taucht seine Angebetete im Publikum wieder auf. Seine Fans sind begeistert von dem sportlichen Video. Einige wollen nun sogar selbst anfangen zu boxen. Das Video wurde erst vor wenigen Stunden veröffentlicht und wurde nun schon fast eine halbe Million mal auf Youtube angesehen. Die Aufnahmen für sein Musikvideo haben den ‚Castle on the Hill‘-Hitmacher jedoch viel Kraft gekostet, denn der Star beschreibt sich selbst als „ungesundes Individuum“.

Nach seiner Auszeit hatte der Musiker nach eigenen Angaben ordentlich zugenommen. Das Video zu ‚Shape of You‘ ist auch ein Grund, warum er wieder in Form kommen wollte. Zum ersten Mal können seine Fans ihn oben ohne bestaunen. In dem Musikvideo macht er Klimmzüge. „Weißt du was? Wir haben gefilmt und dann meinten sie: ‚Gut, wir werden Klimmzüge machen‘. Ich bin wirklich kein gesunder, fitter Typ und erwiderte: ‚Ich kann einen einzigen Klimmzug.‘ Sie haben mich gezwungen, sechs oder sieben hintereinander zu machen, während sie mich filmten“, so der 25-Jährige gegenüber ‚Signal 1 Radio‘.