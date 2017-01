Elbow: Benedict Cumberbatch im neuen Video "Gentle Storm"

Montag, 30. Januar 2017, 22:15 Uhr

Benedict Cumberbatch spielt im neuen Video der britischen Indie-Band Elbow mit. Am kommenden Freitag erscheint deren neues Album ‚Little Fictions‘ und im Video zu dem Song ‚Gentle Storm‘ ist der ‚Doctor Strange‘-Darsteller zu sehen.

Allerdings können sich die Fans der britischen Rockband nur über einen Fünf-Sekunden-Auftritt ihres Idols freuen. In dem Clip werden mehrere Gesichter zusammen geschnitten und schnell hintereinander gezeigt. Der beliebte britische Schauspieler kurz auf und bewegt seine Lippen zu den wiederkehrenden Zeilen „Fall in love with me“, so wie die anderen Personen in dem Video auch.

Regie führte Kevin Godley, der auch schon das Musikvideo zu dem Song ‚Cry‘ von Godley And Creme drehte. Der aktuelle Clip ist fast eine genaue Kopie des Videos von 1985. Elbow ziehen diese neue Single also eher als Remake auf.

Außerdem haben sie bereits die zwei neuen Songs ‚All Disco‘ und ‚Magnificient (She Says)‘ veröffentlicht. Der berühmte Video-Gast wird auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf das neue Album lenken.

Cumberbatch selbst war zuletzt in der 4. Staffel von ‚Sherlock‘ dabei und wird bald wieder als Dr. Strange in ‚Thor: Ragnarok‘ auf der Kino-Leinwand zu sehen sein.