Ozzy Osbourne und die Groupies im hohen Alter

Ozzy Osbourne war nicht sexsüchtig. Im letztem Jahr wurde bekannt, dass der ‚Black Sabbath‘-Rocker seine Ehefrau Sharon Osbourne mit der Friseurin Michelle Pugh betrog, woraufhin Osbourne behauptete, dass er seit sechs Jahren an Sexsucht leide.

Nun stellte er jedoch im Interview mit der ‚Times‘ klar: „Ich bin in einer verdammten Rockband, oder? Es gab immer schon Groupies. Ich wurde einfach erwischt, oder? Es war ein Schlagloch in der Straße. Ich bin mir sicher, dass deine Ehe auch Schlaglöcher und so etwas durchmacht. In jeder Ehe entfremdet man sich, wenn man nicht genug Zeit gemeinsam verbringt und das war Teil des Problems. Ich glaube nicht, dass ich ein verdammten Sexsüchtiger bin. Ich will darüber eh nicht reden…Jetzt ist alles gut. Sie war gerade erst übers Wochenende hier. Sie wäre jetzt bei mir, aber sie hat viel mehr verdammte Arbeit als ich. Sie ist unaufhaltsam.“

Die viele Arbeit, die seine Frau zu tun hat, soll laut Osbourne auch einer der Gründe für seine Untreue gewesen sein. Er erklärte weiter: „Sie ist stärker als ich oder jede andere Mann, das ist klar. Ich brauche mehr. Sharon ist ein Workaholic und das ist großartig. Aber wenn sie vom ‚X-Factor‘ nach Hause kommt und ins Bett will, was soll ich dann machen? Ich warte mit meinem Finger im Hintern auf sie, oder nicht? Wenn man Männer alleine lässt, machen sie dumme Dinge.“ Auf die Frage, ob es ein Problem für ihn wäre, wenn Sharon Groupies hätte, antwortete der 68-Jährige: „Sharon und Groupies? Besser nicht. Ich würde verrückt werden.“