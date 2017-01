Thore Schölermann seit sieben Jahren megaglücklich

Montag, 30. Januar 2017, 19:50 Uhr

Als Moderator von „The Voice of Germany“ lässt der Moderator Thore Schölermann (32), viele Frauenherzen höher schlagen. Privat gehört seine Zuneigung nur einer ganz bestimmten Dame, und das schon sieben Jahren. Auf Instagram postete er jetzt ein süßes Foto von sich und seiner Freundin.

Ein von Thore Schölermann (@thoreschoelermann) gepostetes Foto am 25. Jan 2017 um 1:08 Uhr

Strahlemann Thore und seine Freundin, die hübsche Schauspielerin Jana Kilka (29), schauen sich auf dem Bild verliebt wie am ersten Tag in die Augen. Trotz niedriger Temperaturen sind die beiden nur in Badeklamotten. Für ihren Jahrestag gönnten sie sich einen entspannenden Wellness-Tag. Zu dem Posting schrieb er: „7 Years … Check!“. Auch seine bessere Hälfte Jana postete ein Bild aus dem letzten Strandurlaub. „Leute wir haben wirklich das verflixte siebte Jahr überstanden“. Da kann man natürlich nur herzlich gratulieren.

Mehr zu Thore Schölermann: „Vielleicht heirate ich in kurzer Hose am Strand“

Die beiden lernten sich übrigens damals am Set der Daily-Soap „Verbotene Liebe“ kennen und lieben. Ob jetzt auch schon bald die Hochzeitsglocken klingeln? Schon letztes Jahr verriet er: „Ich werde Jana heiraten! Am liebsten würde ich mit den engsten Freunden und meiner Familie dann ganz weit wegfahren. Vielleicht heirate ich in kurzer Hose am Strand oder in Tracht in den Bergen.“ (LK)