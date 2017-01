Wolfgang Joop wieder zurück bei "Germany's next Topmodel"

Montag, 30. Januar 2017, 13:59 Uhr

Wolfgang Joop kehrt angeblich zu ‚Germany’s Next Topmodel‘ zurück. Der Designer saß bereits 2014 und 2015 in der Jury der Model-Castingshow und eroberte mit seiner witzigen Art im Sturm die Herzen der Zuschauer.

Nun kehrt er laut Berichten der ‚Bild‘-Zeitung an die Seite von Heidi Klum offenbar zurück. Gemeinsam mit der schönen Blondine, Designer Michal Michalsky und Fotograf Thomas Hayo soll er wieder nach neuen Talenten in der Modeindustrie suchen. Jedoch soll es sich dabei nur um einen Gastauftritt handeln. Gerade finden wohl Dreharbeiten in Los Angeles statt, bei denen der 72-Jährige mit von der Partie ist.

Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 29. Jan 2017 um 1:36 Uhr

Auf Instagram postete Heidi Klum jedenfalls einen Schnappschuss vom Set, auf dem die vier Juroren zu sehen sind, wie sie gemeinsam in einem Bett liegen und sich die Decke bis an die Nase ziehen. Daneben schrieb das Model: „Good night“. Müde grinsen die Stars in die Kamera – offenbar haben sie einen sehr anstrengenden Drehtag hinter sich. Na dann darf man wohl gespannt sein, wie das Engagement des Potsdamer Modedesgners in der diesjährigen ‚GNTM‘-Staffel ausfällt – und wer weiß, vielleicht kehrt der Publikumsliebling ja demnächst ganz zur Show zurück…