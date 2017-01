Avatar 2-5: James Cameron beginnt endlich mit den Dreharbeiten

Dienstag, 31. Januar 2017, 22:16 Uhr

James Cameron hat den Drehstart der ‚Avatar‘-Saga verkündet. Mit der Ankündigung weiterer Sequels hatte der Filmemacher seine Fans bereits im letzten Jahr glücklich gemacht. Der Regisseur verriet im Interview mit ‚The Daily Beast‘, wann es soweit sein wird: „Ich werde mit den Darstellern für die Motion-Capture-Aufnahmen im August arbeiten.“

Das Drehbuch von ‚Avatar 5‘ sei gerade fertig, bestätigte er zudem. „Ich bin ab sofort jeden Tag für die Produktion ausgebucht. Alles wurde designt und nun geben wir richtig Vollgas. Ich habe das Gefühl, aus dem Gefängnis entlassen worden zu sein, denn ich habe die letzten zwei Jahre mit Schreiben verbracht. Ich genieße das Leben tatsächlich wieder. Allerdings mag ich den Schreibprozess nicht, das würde ich nicht mal einem Hund wünschen.“ Zunächst war eine Trilogie der Filmreihe geplant, allerdings sind nun vier weitere Sequels daraus entstanden. Diese werden auch weiterhin gleichzeitig gedreht, wie er bereits angekündigt hatte: „Mein Fokus liegt nicht nur auf ‚Avatar 2‘, sondern auf Teil zwei, drei, vier und fünf. So gehe ich die Sache an, sie wurden alle gleichzeitig entwickelt.“

Sam Worthington und Zoe Saldana werden darin wieder als Jake und Neytiri zu sehen sein, die ihre Kinder aufziehen. In den USA kommt ‚Avatar 2‘ am 21. Dezember 2018 in die Kinos. 2020, 2022 und 2023 folgen jeweils die Sequels.