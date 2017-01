Caitlyn Jenner kann nun endlich sie selbst sein

Dienstag, 31. Januar 2017, 17:13 Uhr

Caitlyn Jenner lernt, „komplett sie selbst zu sein“. Nachdem sie Jahrzehnte ignorieren musste, wer sie wirklich ist, lebt Caitlyn Jenner heute als ihr wahres Selbst. Der 67-jährige Reality-Star, der vorher als Bruce Jenner bekannt war, hatte sich 2015 einer Geschlechtsumwandlung unterzogen.

Im April dieses Jahres erscheint nun ihre Biografie mit dem Titel ‚The Secrets of My Life‘. In einem Interview hat zugegeben, dass sie jetzt endgültig glücklich mit sich selbst ist und damit ein Jahre langer persönlicher Kampf vorbei ist. In einem Video von ‚People‘ erzählt sie: „Stell‘ dir vor, du müsstest dein Herz und deine Seele verleugnen. Dann füge die größtmögliche Erwartungshaltung hinzu, welche die Menschen an dich stellen, da du die Personifizierung des amerikanischen männlichen Athleten bist. Nach einem Leben voller Geheimnisse ist Caitlyn Jenner nun endlich bereit, als sie selbst zu leben.“ Caitlyn, die mit Exfrau Kris Jenner die Töchter Kendall (21) und Kylie (19) großzieht, gab zu, dass ihre letzten Monate wie im Schnellzug an ihr vorbeigezogen sind. Sie wäre froh darüber, jetzt ein bisschen Zeit zu haben, um die große Veränderung, die sie durchzogen hat, zu reflektieren.

Der ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Star beschreibt die Arbeit am Buch als therapeutisch: „Es tut gut, die Dinge jetzt etwas zu entschleunigen und mir die Zeit zu nehmen, über alles nachzudenken. Ich hätte mir kein besseres Team dafür aussuchen können. Sie stellen sicher, dass meine Geschichte mit der Ehrlichkeit und Fürsorge geschrieben wird, die sie verdient.“ Caitlyn hat erstmals im Januar 2016 bekanntgegeben, dass sie an ihrer Biografie arbeitet. Im November letzten Jahres begann sie auf ihren Social Media-Kanälen erste Details zu der Veröffentlichung zu enthüllen.