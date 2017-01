Désirée Nick und Menderes als lustige Kakerlaken

Dienstag, 31. Januar 2017, 18:55 Uhr

Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke für Schmidt Spiele

In dem tierischen Duell traten die beiden ehemaligen „Dschungelkönige“ Désirée Nick (2004) und Menderes (2016) heute auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gegeneinander an. Gekleidet in auffälligen Kakerlaken-Kostümen stellten sie das neue Spiel des Traditionsunternehmens Schmidt Spiele/Drei Magier in einer heißen Partie vor. Am Ende konnte Menderes alle „Kakerlaken“ zu sich locken und gewann damit das Spiel.

Die Kabarettistin und Deutschlands Lästerschwester Nr.1 freute sich für ihren Mitspieler, denn – hier sind sich beide Prominente einig – Ehrgeiz gehöre zwar zu einer Spiel-Partie dazu, man sollte aber auch „mit Anstand und Würde“ (Menderes) verlieren können. „Ich freue mich, dass unsere beiden Gäste so viel Spaß an ‚Kakerlaken-Duell‘ hatten. Für uns als Traditionsunternehmen ist es toll zu sehen, dass wir Kinder und Erwachsene mit immer neuen Spielen begeistern können“, so Axel Kaldenhoven, Geschäftsführer der Schmidt Spiele GmbH.

Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke für Schmidt Spiele

Besonders erfreute die Prominenten auch die Tatsache, dass nicht um echte Kakerlaken, sondern um Spielsteine gezockt wurde – hatten sie doch in ihrer Zeit im Dschungelcamp sehr viel Erfahrung mit der lebenden Version des Ungeziefers gemacht: „Kakerlaken riechen extrem unangenehm und lösen nach wie vor ein Ekel-Gefühl in mir aus“, so Menderes Bagci. Nick fügt hinzu: „Die tun ja eigentlich nichts, aber sie sind halt ekelhaft, weil sie Ungeziefer sind und ziemlich groß mit einem harten Panzer.“ Diesem Bild entsprachen zur Freude des Publikums weder die Spielfiguren noch die Promis selbst, die sich als zivilisierte Kakerlaken mit Glitzeraccessoires bzw. Hut und Fliege präsentierten.

Für Désirée Nick und Menderes war es das erste Mal, dass sie ein Spiel aus der beliebten „Kakerlaken-Serie“ von Schmidt Spiele®/Drei Magier® ausprobiert hatten. Als Kind hätten sie eher auf Spieleklassiker wie „Mensch ärgere Dich nicht®“ aus dem Hause Schmidt Spiele® gesetzt: „Weil ich ein Kind der 60er Jahre bin. Später habe ich dieses Spiel in Varianten gespielt, also zum Beispiel mit bunten Gummibärchenfiguren aus Glas“, so Désirée Nick. Menderes sagt: „Das Ärgern, wenn ich rausgeworfen wurde und die Freude, wenn ich eine Figur ins Haus bekommen habe, sind noch sehr präsent und wecken Kindheitsgefühle in mir“.

Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke für Schmidt Spiele

Nach der Spielepartie äußert Désirée Nick einen Appell an jüngere Generationen und künftige Eltern: „Ich finde gerade für Kinder hat das Gesellschaftsspiel einen immensen pädagogischen Wert und man sollte unbedingt vermitteln, dass man eine wesentlich schönere gemeinsame Zeit haben kann, wenn man gemeinsam spielt, anstatt alleine vor dem iPhone zu hocken, oder sich in sozialen Netzwerken aufzuhalten.“

Noch bis zum 06. Februar 2017 stellt Schmidt Spiele® auf der Fachmesse seine neuesten Entwicklungen vor. Darunter ist auch das Kinderspiel „Kullerhexe“, das der Presse ebenfalls vor offiziellem Messestart demonstriert wurde.