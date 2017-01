„Die Schöne und das Biest“: Neuer Trailer und jede Menge Superstars

Dienstag, 31. Januar 2017, 15:07 Uhr

Gestern ist der finale Trailer des Remakes von „Die Schöne und das Biest“ mit Emma Watson (26) erschienen. Neben den bisher nicht gesehenen Szenen ist auch die Musik ein Highlight. Der legendären Titelsong „How Does A Moment Last Forever“ wird in der Realverfilmung von den zwei Superstars Ariana Grande (23) und John Legend (29) gesungen (wir berichteten).

Das Biest (Dan Stevens). Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures Germany

Nach etlichen Teasern und Mini-Trailern ist jetzt endlich der finale Trailer des Disney-Klassikers da. In knapp zweieinhalb Minuten bekommt man schon Mal einen Vorgeschmack auf die romantische Liebesgeschichte, in der sich die schöne, eigensinnige Belle und das verwunschene Biest ineinander verlieben. Nicht nur der Film an sich ist eine schöne Kindheitserinnerung, auch die Songs sind unvergesslich. 1991 sangen Celine Dion (48) und Peabo Bryson (65) den Liebessong zusammen. 2017 sind es also Ariana Grande und John Legend. Man darf gespannt sein, welche Superstars noch alles auf dem Soundtrack sein werden. Aber so wie man Disney kennt, wird es nur die Creme de la Creme sein.

Neben Emma Watson als Belle, haben es Dan Stevens (34) als das Biest und Britenstar Luke Evans (37) als Gaston in den Cast geschafft. Des Weiteren leihen die schottischen, bzw. britischen Hollywood-Exporte Ewan McGregor (45), Emma Thompson (57) und Ian McKellen (77) den sprechenden Gegenständen in der Originalversion ihre Stimmen.

Dan Stevens ist ein hierzulande eher unbeschriebenes Blatt. Er ist ein studierter Theaterspieler, drehte seit 2004. Zuletzt war er in „Nachts im Museum 3“ und „Rage – Tage der Vergeltung“ zu sehen. Kinostart ist am 16. März.

Belle (Emma Watson) und das Biest. Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures Germany

