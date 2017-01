Die Titanic liegt jetzt in Leipzig auf dem Meeresgrund

Dienstag, 31. Januar 2017, 20:18 Uhr

Für alle Titanic-Fans gibt es nun im Leipziger Panometer ein ganz besonderes Spektakel von Panoramakünstler Yadegar Asisi (60) zu sehen. Dessen neuestes Werk heißt nämlich ‚Titanic – Die Versprechen der Moderne’, ist der Höhepunkt der Ausstellung und zeigt ein riesiges 360-Grad-Bild des berühmten Schiffswracks auf dem Meeresboden.

Foto Tom Schulze

Das beeindruckende XXL-Panorama-Bild ist ca. 32 Meter hoch (in etwa die Höhe eines zehnstöckigen Hauses) und 110 Meter lang (etwa die Länge eines Fußballfeldes). Es gilt damit als eines der weltgrößten 360-Grad-Rundgemälde im Maßstab 1:1. Panometer-Sprecher Karsten Grebe betonte dann auch gegenüber der ‚Bild’-Zeitung: „Wenn man in einer Kapsel zum Wrack tauchen würde, würde man den Bug genau so sehen wie im Panometer.“ Drei Jahre arbeitete der Wahlberliner und frühere Kunstprofessor Yadegar Asisi an seinem großartigen 360-Grad-Werk.

Dazu erklärte er im ‚Deutsche Welle’-Magazin ‚Euromaxx’: „Das ist ein tolles Thema. Die Titanic als Symbol der Euphorie der Moderne und dann aber auch die Tragödie gleichzeitig zu zeigen. Es ist eine bizarre Schönheit, die uns 100 Jahre danach natürlich immer wieder an den Unfall erinnern lässt aber trotzdem auch zu anderen Gedanken einlädt, die eben in die Richtung gehen könnten, dass wir wirklich nur ein kleiner Teil in diesem Universum sind.“

Foto: Tom Schulze

Damit tatsächlich etwas vom Wrack zu erkennen ist, machte der 60-Jährige übrigens von seiner „künstlerischen Freiheit“ Gebrauch. Daher gibt es dann auch einen in besonderer Weise erleuchteten Meeresgrund zu bewundern, der ansonsten so nicht in der Realität existieren würde. Für nur 11,50 Euro Eintritt kann sich jetzt jeder in Leipzig ein Bild dieser ganz besonderen beeindruckenden Kunst machen. (CS)