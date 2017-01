Fette Verlosung: "Monster Trucks" jetzt im Kino

Dienstag, 31. Januar 2017, 17:50 Uhr

Regisseur Chris Wedge hat schon mit Filmen wie „Ice Age“, „Robots“ oder „Epic – Verborgenes Königreich“ gezeigt, dass er es versteht, Filme zu schaffen, die Jung und Alt gleichermaßen begeistern und zum Lachen bringen.

Foto: Paramount Pictures/Kimberley French

Für sein neuestes Werk „Monster Trucks“ (seit Donnerstag im Kino) konnte er X-Men-Star Lucas Till („X-Men: Apocalypse“, „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“, „X-Men: Erste Entscheidung“) verpflichten, der als rebellischer und neugieriger Teenager Tripp für rasante Action sorgt. An seiner Seite ist die talentierte Newcomerin Jane Levy („Evil Dead“) als Meredith zu sehen, die Tripp dabei hilft, seinen neuen Freund zu beschützen. Auch für die weiteren Rollen hat Chris Wedge mit Amy Ryan („Escape Plan“), Danny Glover („Lethal Weapon – Zwei stahlharte Profis“) und Holt McCallany („Jack Reacher: Kein Weg zurück“) einen hochkarätigen Cast für seinen temporeichen 3D-Spaß um sich versammelt.

Und darum geht’s: Tripp (Lucas Till) kann es kaum erwarten, sein langweiliges Kleinstadtleben nach seinem Highschool-Abschluss endlich hinter sich zu lassen. Um diesem Ziel schnellstmöglich näher zu kommen, baut er sich aus lauter Einzelteilen schrottreifer Autos einen coolen Truck zusammen. Doch so richtig in Fahrt kommt die alte Kiste erst, als sich dort eine merkwürdige Kreatur einnistet, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. Und genau wie Tripp hat das freche Monster ein Faible für große und schnelle Autos! Nach einem zögerlichen Kennenlernen drehen die beiden so richtig auf und machen ihrem Lieblings-Truck ordentlich Feuer unter der Haube!

Doch die Existenz von Tripps neuem, einzigartigem Freund bleibt nicht lange geheim und nicht jeder meint es gut mit ihm. Kann Tripp seinen neuen Buddy mit Unterstützung seiner Freunde Meredith (Jane Levy) und Sam (Tucker Albrizzi) beschützen…?

Foto: Paramount Pictures/Kimberley French

