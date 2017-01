Gigi Hadid: Perfektes Date mit Kaffee und Filmen

Dienstag, 31. Januar 2017, 11:56 Uhr

Gigi Hadids Vorstellung eines perfekten Dates mit Zayn Malik beinhaltet Filme und Kaffee. Das 21-jährige Model hält ihre Abende mit dem ehemaligen One Direction-Sänger entspannt. Sie wäre vom ganzen Reisen aufgrund ihres Jobs immer so müde.

In einem Interview mit der britischen ‚Vogue‘ gab sie preis: „Wenn ich in Los Angeles bin, bleibe ich die meiste Zeit einfach zuhause. Das ist meine persönliche Auszeit, die ich mit meinem Freund verbringe. Wir machen Kunst und kochen. Wir mögen Filmnächte und ordern von diesem tollen Laden, der den besten Latte macchiato und Lebkuchen-Kekse macht. Ich brauche Kaffee, um wach zu bleiben.“ Weiterhin gibt sie zu, es falle ihr schwer, das Haus zu verlassen. „Ich denke immer so, ‚Baby, lass uns ins Kino gehen.‘ Und dann schlafe ich währenddessen ein und er sagt, ‚Du kennst immer nur die erste Hälfte eines Films und du weißt einfach nicht, wie ein Film endet‘.“

Gigi erzählte kürzlich auch, dass sie und Zayn „ihre gegenseitigen besten Freunde wären“. Auf die Frage, was sie an ihm am meisten attraktiv findet, antwortet sie: „Ich würde sagen, sein Gehirn. Wir sind beide zum ersten Mal in einer Beziehung, in der man außerhalb der Arbeit gemeinsame Interessen hat. Wir können zusammen kochen, genauso wie zusammen künstlerisch aktiv sein. Wir fühlen beide, dass wir über alles reden und viel von dem jeweils anderen lernen können.“ Zayn scheint außerdem einen großen Einfluss auf die Essgewohnheiten des Models zu haben. Gigi dazu: „Ich bin ein großer Fan der englischen Küche geworden. Ich liebe Heinz-Bohnen zum Frühstück. Zayn kocht eine Menge davon. Sein Curry ist auch der Wahnsinn. Er präsentiert die englischen Jungs sehr gut!“