Gil Ofarim ist wieder Vater geworden

Dienstag, 31. Januar 2017, 8:42 Uhr

Gil Ofarim (34) ist stolzer Vater einer Tochter. Der ‚It takes 2‘-Mentor ist gerade zum zweiten Mal Papa geworden. Seine Frau Verena Brock brachte am Montag (30. Januar) ein gesundes Mädchen auf die Welt.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Die Kleine hört auf den Namen Anouk Marie Ofarim und wiegt bei einer Körpergröße von 54 Zentimentern 3580 Gramm. Auf ‚Facebook‘ postete der Sänger voller Stolz ein Bild vom Händchen des Neugeborenen. Am selben Tag postete er vorher noch ein verräterisches Foto. Unter den stolzen Babybauch seiner Verena schrieb er: „Du bist so stark mein Herz“ – inklusive Krankenwagen-Smiley. Da waren die beiden wahrscheinlich schon im Krankenhaus, um ihre Tochter zu begrüßen. Seine Frau kündigte bereits am Wochenende mit einem Post an, dass es nicht mehr lang dauern kann.

Ein von Gil Ofarim (@gilofarim) gepostetes Foto am 30. Jan 2017 um 0:20 Uhr

Unter einem strahlenden Selfie schrieb sie auf ‚Instagram‘: „Vorfreude ist die schönste Freude. Nächste Woche sind wir schon zu 4.“ Jetzt ging es scheinbar schneller als gedacht. Gemeinsam haben die beiden bereits Sohn Leonard Dean (1), der jetzt großer Bruder ist. Für den Sohn von Abi Ofarim geht derzeit richtig ab. Im Februar veröffentlicht er seine neue Single ‚Still here‘ und wird außerdem als Kandidat bei ‚Let’s Dance‘ teilnehmen. Das klingt nach einem straffen Zeitplan. Ob ihm da freie Minuten für sein neues Baby bleiben? Mit ‚Bunte.de‘ sprach er über die Zeit nach der Geburt: „Ich werde mir natürlich Zeit nehmen. Ich möchte schon zu Hause bleiben. Dass ich mir so viel Zeit nehmen kann wie bei meinem ersten Sohn, werde ich dieses Mal wohl leider nicht schaffen.“