Hier sehen wir Rihanna in "Ocean's Eight"

Dienstag, 31. Januar 2017, 9:00 Uhr

Rihanna gibt Fans einen Mini-Vorgeschmack auf ‚Ocean’s Eight‚. Die 28-jährige Sängerin hat mit einem Foto einen kleine Vorgeschmack des neuen ‚Ocean’s Eight‘-Filmes geliefert. Der ‚Work‘-Star war in letzter Zeit schwer mit seiner Rolle in dem Raubüberfall-Film beschäftigt.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Rihanna spielt in der ‚Ocean´s‘-Triologie neben George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon eine der führenden Rollen. Am Montag (30. Januar) twitterte sie ein Foto vom Set. Darauf erkennt man eine Reihe A-Prominenter aus Hollywood. Unter anderem sieht man Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway und Helena Bonham Carter im Hintergrund in einer U-Bahn. Als Bildunterschrift wählte sie: „First looQ at #Oceans8. Coming summer 2018“ Auch der ‚Hobbit: The Battle of the Five Armies‘-Star Richard Armitage wird in dem Streifen zu sehen sein.

Ein von badgalriri (@badgalriri) gepostetes Foto am 30. Jan 2017 um 4:08 Uhr

Matt Damon taucht zum vierten Mal als ‚Linus Caldwell‘ auf. James Corden und Rapper Awkwafina haben bisher unbekannte Rollen. Über Damian Lewis wurde kürzlich bestätigt, dass er eine der Hauptrollen spielen wird. Regisseur ist Gary Ross, der Olivia Milch auch beim Drehbuch half. Produziert wird der Film von Steven Soderbergh and George Clooney. Kim Kardashian West und ihre Halbschwester Kendall Jenner sollen auch einen Gastauftritt im Film haben. Zu den weiteren Prominenten mit Cameo-Auftritten gehören Zayn Malik, Hailey Baldwin, Maria Sharapova, Olivia Munn und Tyga – der Freund von Kendall’s Schwester Kylie Jenner. Die Veröffentlichung ist im Juni 2018 geplant.