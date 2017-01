Hugh Jackman: Bewerbungsvideo für Wolverine

Dienstag, 31. Januar 2017, 11:06 Uhr

Hugh Jackman (48) gehört dank seiner Rolle als „Wolverine“ in den „X-Men“-Blockbustern zu den Stars in Hollywood. Am Samstag verriet er auf dem Roten Teppich der PGA-Awards, dass er am Anfang richtig Angst hatte, den haarigen Superhelden zu spielen und ganz und gar nicht der coole Typ aus den Filmen war.

Foto: 20th Century Fox

Insgesamt 17 Jahre spielte Hugh Jackman im „X-Men“-Franchise den Charakter „Wolverine“. Aber als die Dreharbeiten für den ersten Film begannen, war es alles andere als leicht für ihn. Gegenüber „E!-News“ sagte er: „Ich war am wanken, um ehrlich zu sein. Es war der erste Film, den in Amerika gemacht habe. Ich war angespannt und nervös. Und mein Können war aller höchstens durchschnittlich. Niemand sagte etwas und ich dachte, die werden mich schon irgendwann rausschmeißen, aber haben sie nicht.“

Der Leiter der Studios, Tom Rothman, setzt sich nach einem Monat Dreharbeiten mit Hugh zusammen und versicherte ihn, dass er der Richtige für die Rolle sei. „Er hat mir gesagt, dass er an mich glaubt. Und zwar von dem Tag an, als er meine Bewerbungsvideo gesehen hat. Von da an hatte er das Gefühl, dass ich der Mann für diese Rolle bin.“ Neun „X-Men“-Movies, einen Golden Globe-Award und eine Oscar-Nominierung später kommt jetzt der letzte Film mit Hugh Jackman als „Wolverine“ in die Kinos. Im Februar feiert “Logan“ bei der 67. Berlinale seine Weltpremiere. Der Film kommt am 2. März in die deutschen Kinos. (LK)