Justin Bieber: Opfer eines brutalen Bodychecks?

Dienstag, 31. Januar 2017, 15:26 Uhr

Popstar Justin Bieber (22) wurde am Samstag (28. Januar) bei einem All-Star-Promi-Hockeyspiel in Los Angeles Opfer eines brutalen Bodychecks. Der kanadische NHL-Eishockeystar Chris Pronger (42) hatte es offenbar auf den Sänger abgesehen und quetschte ihn dann während des Spiels von hinten richtig böse gegen eine Glaswand.

Das dazugehörige Bild und Video, das den „armen“ Justin Bieber sehr hilflos dastehen ließ ging dann auch sofort viral. Pronger – der während seiner 18-jährigen Karriere bereits acht Mal suspendiert wurde – musste sich gestern wegen des Vorfalls offenbar einer Anhörung des ‚Department of Player Safety’ stellen. Möglicherweise könnte ihn wegen seines harten körperlichen Einsatzes gegenüber dem Sänger eine Strafe erwarten. Der Hockeystar hatte nach seiner Aktion noch in Richtung des On-/Off-Freundes von Selena Gomez (24) gewitzelt: „Ich habe ihm in der Ecke eine kleine Rückenmassage verpasst.“ Die scheint Justin Bieber und seinem Team aber offensichtlich nicht wirklich gefallen zu haben…(CS)