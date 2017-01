Kit Harington über sein erstes Mal mit 13 und ein Leben in der Pampa

Dienstag, 31. Januar 2017, 13:01 Uhr

Kit Harington (30) spielt „Jon Snow“ in der beliebten Fantasy-Serie „Game of Thrones“. Im Interview mit der US-Elle verriet er jetzt u.a., warum die isolierten Dreharbeiten auf Island so schön waren und wann er seine Jungfräulichkeit verlor.

Der Frauenschwarm hat eine echte Liebe für das Island entwickelte. Die Dreharbeiten von „GoT“ für die Szenen an der „Mauer“ finden dort statt und so konnte Kit inzwischen einige Monate dort verbringen. Besonders gefällt ihm das isolierte Leben ohne Handyempfang und die Dunkelheit ab 16 Uhr.

Er sagte dazu: „Das gesamte Team ist normalerweise in einem Hotel im Nirgendwo untergebracht. Es gibt dort keine Bar oder Restaurant. Man hört um 16 Uhr mit den Dreharbeiten auf, weil die Sonne untergeht, und muss den Rest des Tages irgendwie totschlagen. Das klingt langweilig, aber es ist wunderbar, es hat uns wie zu einer Familie gemacht. Es gab kein Internet, also mussten wir miteinander sprechen. Jeder musste aus seiner Schale rauskommen. Wir haben zusammen Brettspiele gespielt und Musik gemacht.“

Während dieser Brettspiel-Abende verliebte er sich dann auch in seine Schauspiel-Kollegin Rose Leslie (29), mit der er inzwischen seit fünf Jahren liiert ist. Als „Jon Snow“ hatte er in der Serie sein erstes Mal mit ihr. Im wahren Leben war Kit da etwas jünger. Er verriet zwar nicht ganz genau wie alt er war, aber ungefähr 13. Heute meint er, dass das vielleicht etwas zu früh war: „Ich denke, das Mädchen und ich wollten es einfach. Entweder man wartet und macht es richtig, oder man ist jung und entscheidet, seine Jungfräulichkeit zu verlieren.“ Bei Sexy-Kit war es dann Letzteres. (LK)