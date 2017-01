Mariah Carey nimmt Trennungssong "I Don’t" auf - und dann das!

Dienstag, 31. Januar 2017, 14:38 Uhr

Popdviva Mariah Carey (46) hat bekanntlich einen Trennungssong über ihre Beziehung mit dem australischen Milliardär und Ex-Verlobten James Packer (49) produziert. Gestern machte die Ex-Gattin von Rapper Nick Cannon (36) auf Instagram auch schon einmal Werbung für den Song mit dem Titel ‚I Don’t’.

Foto: Instagram

Dieser wird offiziell am kommenden Freitag veröffentlicht. Am Sonntag (29. Januar) erhielten ihre Fans im Finale ihrer achtteiligen Doku-Serie ‚Mariah’s World’ schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf das Werk. Da gab die Dame dann auch vor, den Song live im Tonstudio aufzunehmen, wobei sie einigen Spott der Zuschauer erntete. Es war nämlich ganz deutlich zu erkennen, dass die 46-Jährige nur ihren Mund zu ihrem schon vorher aufgezeichneten Gesang bewegte. Dazu legte sie dann noch zwischendrin ganz dramatisch ihren 35-Karat-Verlobungsring ab, den sie nach der Trennung von James Packer behalten hatte. Das steigerte die Lächerlichkeit dieses Moments wiederum um ein Vielfaches. Auch der dümmste weiß doch das solcher Art Studio-Aufnahmen nachträglich gedreht werden. Zu dem Beziehungsende ließ die Super-Diva dann verlauten, dass ihr dadurch „ein Gewicht von ihren Schultern“ genommen wurde. Logo, Mädel!

Die Sängerin flötete dann noch hinaus: „Nach dem Ende der Tour nahm ich mir etwas Zeit, um meine Gefühle zu verarbeiten und ich fing an, einen Song zu schreiben, um auszudrücken, was ich durchgemacht habe.“ Und sie ergänzte: „Und wenn man von jemandem, mit dem man in einer echten Beziehung sein sollte nicht die Liebe bekommt, die man benötigt, warum sollte man dann in dieser Situation bleiben?“

Ihre Managerin Stella bestätigte dann auch, dass ihr Ex-Verlobter sie angeblich „durch die Hölle“ gehen ließ. Das denkwürdige Finale endete schließlich genauso lächerlich, wie es begann. Miss Carey zeigte sich nämlich turtelnd und knutschend mit ihrem Toyboy, Backup-Tänzer Bryan Tanaka (33) an einem Strand. Die Dame scheint nach ihrem Desaster-Silvester-Auftritt am Time Square in New York die Liste der Peinlichkeiten also nahtlos fortführen zu wollen…(CS)