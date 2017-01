Nach Dschungelcamp: Fräulein Menke schießt gegen Hater

Dienstag, 31. Januar 2017, 18:21 Uhr

80er-Jahre-Star Franziska Menke hat genug von den fiesen Kommentaren im Netz. Vor allem der Streit der Neue Deutsche Welle-Sängerin mit ihrer Camp-Konkurrentin Hanka Rackwitz (47) brachte die Hater auf den Plan.

Foto: RTL/Stefan Menne

In der Sondersendung ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen‘ flogen zwischen der 56-Jährigen und der TV-Maklerin ordentlich die Fetzen (wir berichteten) Fräulein Menke hatte Hanka nämlich beschuldigt, ihre Angstzustände nur zu spielen. Dies hatte eine Reihe an negativen Reaktionen unter den Fans provoziert. Auf Facebook schießt die Künstlerin nun zurück und findet klare Worte: „Es gibt etwas was Hanka und mich zusammenhält: Reinhard Mey besingt es sehr treffend: HAUPTSACHE IST ER HAT NE MACKE UND NICHT ALLE TASSEN IM SCHRANK!! Kotzt euch ruhig aus, ihr Secondhandhater, mit dem Gehirn im Tiefkühlfach..ihr denkt ihr könnt mich mit geistlosen Beschimpfungen irgendwie treffen? Hanka hat sich mittlerweile schon mehrfach bei mir für die Extraaufmerksamkeit bedankt. Sie ist nicht so bekloppt wie die meisten hier. Ihr Oberdeppen seit mir egal wie 88!!“ (Alle Fehler im Original)





Unter den Usern löst der Post gemischte Reaktionen aus. „Richtig so…sch*** auf die Hater, deine WAHREN Freunde kennen und lieben dich so wie du bist!!!“, macht ihr ein Follower Mut. Andere Beiträge fallen weit weniger positiv aus. „Die primitiven Beschimpfungen tun mir leid, aber ins Aus hast du dich selbst katapultiert und dies wirst du mit deinen Posts auch nicht mehr ändern können. Als erwachsene Person sollte man wissen, was man tut und die Konsequenzen musst du tragen“, wird etwa kritisiert. Ein weiter „Fan“ bezeichnet die Botschaft von Fräulein Menke sogar als „peinlich und niveaulos“. Sieht so aus, als ob sich die Musikerin nicht unbedingt einen Gefallen mit der Aktion getan hat…