Neuer Teil von „Der Herr der Ringe“?

Dienstag, 31. Januar 2017, 18:36 Uhr

Was geht denn da ab? Heute postete „Lost“-Schauspieler Dominic Monaghan (40) ein Foto mit dem halben Cast von „Herr der Ringe“. Elijah Wood (36), Orlando Bloom (40), Viggo Mortensen (58) und zwei weitere Hobbits waren mit dabei. Purer Zufall oder ein Hinweis auf einen neuen Teil in der sehr erfolgreichen Filmreihe?

Der erste Teil der „Herr der Ringe“-Trilogie ist inzwischen schon wieder 15 Jahre her. Das Fantasie-Abenteuer um die Hobbit-Freunde, die sich auf den Weg nach Mordor machen, um dort den bösen „Ring“ zu zerstören, war damals ein gigantischer Erfolg an den Kinokassen. Nach der Reihe folgte die Verfilmung des Prequels „Der Hobbit“. Dominic Monaghan, der in den ersten zwei Filmen den Hobbit Meriadoc „Merry“ Brandybockdarstellte, postete heute das besagte Foto. Darauf eine Reunion mit dem Elb Legolas, dem späteren König Aragorn und den zwei anderen Hobbits Frodo und Peregrin.

Haben sich die fünf Schauspieler gerade zufällig getroffen, sind sie einfach noch Kumpels oder ist das der erste Hinweis auf einen anstehenden neuen „Herr der Ringe“-Film? Man wird es sehen. Cool, wäre es auf alle Fälle! (LK)

Ein von Dominic Monaghan (@dom_monaghan_) gepostetes Foto am 30. Jan 2017 um 19:15 Uhr