Pharrell Williams: Es sind Drillinge!

Dienstag, 31. Januar 2017, 18:05 Uhr

Pharrell Williams‚ Frau hat Drillinge zur Welt gebracht. Der ‚Happy‘-Hitmacher und seine Frau Helen Lasichanh, die bereits Sohn Rocket (8) gemeinsam haben, heißen gleich drei Neuankömmlinge in ihrer Familie willkommen, wie ein Sprecher des Sängers gegenüber ‚Vanity Fair‘ bestätigte.

Das Geschlecht der Kinder ist noch nicht bekannt, aber die Familie sei „gesund und glücklich“. Im September war Helens Babybauch bei der ‚Chanel’s No 5 L’Eau‘-Duft-Party in Los Angeles erstmals deutlich zu sehen. Damals war aber noch nicht bekannt, dass es sich um Drillinge handeln würde. Der 43-Jährige hatte erst vor kurzem über sein Familienleben gesprochen. Der Musiker verriet in einem Essay für den ‚World Oceans Day‘: „Von allen Elementen identifiziere ich mich am meisten mit Wasser. Ich bin in Virginia Beach aufgewachsen.“ Dem Künstler würden die meisten seiner Ideen unter der Dusche kommen und das Meer inspiriere seine Arbeit. Pharrell meinte: „Es ist wichtig, dass wir handeln, denn wir brauchen den Ozean zum Leben – er ist alles für uns und wir können es uns nicht erlauben, ihn zu verletzen.“

Pharrell erklärte auch gegenüber Oprah Winfrey, warum er und seine Frau sich entschieden hatten, ihren Sohn Rocket zu nennen: „So wie die Indianer ihre Kinder nach einer Kraft, einem Tier oder einem Element benannten, so haben wir ihn nach einer von Menschen geschaffenen Maschine benannt, die dafür gemacht wurde, aufzusteigen. Metaphorisch liegt es an, na ja, Stevie Wonders ‚Rocket Love‘, Elton Johns ‚Rocket Man‘ und Herbie Hancocks ‚Rocket‘. Alle meine liebsten Musiker. Und sein zweiter Name ist nicht ‚Man‘. Es ist Ayer nach Roy Ayers.“

Der glückliche Papa könnte übrigens als einer der Produzenten der Filmbiografie ‚Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen’ bald einen oder sogar mehrere Oscars nach Hause tragen. Der Streifen basiert auf einem Buch von Margot Lee Shetterly und erzählt von drei afroamerikanischen Mathematikerinnen, die wesentlich am Mercury- und am Apollo-Programm der NASA beteiligt waren. Der Film wurde drei Mal für die Oscars nominiert, darunter auch in der Kategorie ‚Bester Film’. Er kommt am 2. Februar in die deutschen Kinos. Man darf gespannt sein, ob Pharrell Williams bei der 89. Oscarverleihung am 26. Februar im Dolby Theatre in Los Angeles einen der begehrten Preise sein eigen nennen darf…(Bang/CS)