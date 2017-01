Robin Thicke will seinen kleinen Sohn gar nicht sehen

Dienstag, 31. Januar 2017, 13:48 Uhr

Robin Thicke gießt weiter Öl ins Feuer im Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau Paula Patton. Der ‚Blurred Lines‘-Hitmacher hatte am Freitag (27. Januar) eigentlich einen offiziellen Termin, bei dem er seinen sechsjährigen Sohn Julian unter Aufsicht sehen sollte.

Doch offenbar hatte er keine große Lust darauf und ließ die Möglichkeit ganz bewusst sausen. Ein Insider berichtete: „Er hat sein Recht nicht genutzt, Zeit mit seinem Sohn und der Aufsichtsperson am Samstag zu verbringen und hat gemeint, dass er ein Geschäftstreffen habe. Paula hat ihm jedoch alternative Termine angeboten, an denen Julian Robin am Wochenende sehen könnte, aber er hat alle Besuche abgelehnt. Das sind nicht die Handlungen eines Vaters, der behauptet, dass er Zeit mit seinem Sohn verbringen will.“ Ein weiterer Vertrauter stellte sich jedoch auf die Seite des Sängers und meinte gegenüber ‚People‘: „Paula versucht, ihn zu untergraben.“ Die ganze Sache sei ein einziger berechneter Schachzug, um Thicke in der Öffentlichkeit schlecht dastehen zu lassen.

Der Sänger würde die ganze leidige Angelegenheit nämlich „extrem ernst“ nehmen und es sei sehr traurig, dass er das Opfer dieser Negativ-Kampagne sei. Letzte Woche hatte ein Richter in Los Angeles entschieden, dass die ‚2 Guns‘-Darstellerin das alleinige Sorgerecht für Julian bekommt. Der 39-Jährige dagegen muss sich 90 Meter von Mutter und Sohn fernhalten. Immerhin wurde ihm das Recht zugesprochen, den Sechsjährigen drei Mal pro Woche unter Aufsicht zu sehen. Dieses Urteil ist bis zum 24. Februar in Kraft – dann wird der schmutzige Streit vor Gericht fortgesetzt.