Sarah Lombardi: Mutti macht Werbung und der Sohn heult

Dienstag, 31. Januar 2017, 12:48 Uhr

Im Moment scheint es so, egal was Sarah Lombardi (24) macht, sie löst damit immer öfter einen Shitstorm aus. Gestern Abend war sie zum ersten Mal seit langem wieder mit einem Live-Video auf Facebook zu sehen.

In dem 15-minütigen Clip hört man ihren Sohn Alessio im Hintergrund weinen. Sarah zeigt darauf wenig Reaktion und beschäftigt sich weiter mit ihrem Handy. Das Video ist eigentlich relativ ereignislos. Sarah erzählt, dass sie gerade vom Sport kommt, plapperte so vor sich hin, macht mal wieder penetrant Werbung für einen Tee und sagte auch gleich zu Beginn, dass ihr Kleiner wahrscheinlich gleich anfängt zu weinen. Sie erzählt, er sei zurzeit in einer „schwierigen Phase“ ist und eine „echte Zicke geworden ist“. Der Sohnemann fängt dann auch prompt an zu heulen, aber Sarah reagiert erst nach circa zehn Minuten darauf.

Ihre Follower und „Fans“ werfen der Ex von Pietro Lombardi (24) somit vor, eine schlechte Mutter zu sein. Es hagelt Kommentare wie: „Jetzt habe ich keine Zweifel mehr, dass Sarah eine Rabenmutter ist. Ihr Kind weint und ruft nach ihr, aber sie kümmert sich nur um ihre Werbung und lässt das Kind links liegen .. ekelhaft! Das Kind sollte man ihr lieber wegnehmen.“. Oder „Ich hoffe, jemand vom Jugendamt sieht das Video.“.

Der gesamte Fremdgeh-Skandal ist inzwischen schon über Monate her, aber das Sarah-Bashing ist immer noch voll im Gange. Viele User auf Facebook sind sich nicht zu blöd, Sprüche wie „Was machste für Sport? Matratzensport?“ zu hinterlassen. Aber nicht alle sind so urteilend. So manche verteidigt Sarah allerdings auch: „Wie ihr übertreibt? Ist ja nicht so, dass sie ihr Kind völlig ignoriert und einfach weinen lässt. Außerdem weint er sich nicht die Seele aus dem Leib, sondern quengelt eher vor sich hin! Jede Mutter kennt auch die schlechten Tage eines Kindes. Jede Mutter braucht mal zehn Minuten Ruhe. Sie kann ihn doch nicht 24 Stunden am Tag tragen und ewig bemuttern! Kinder müssen lernen auch mal zehn Minuten selbstständig zu spielen z. B. im Laufstall.“ (LK)