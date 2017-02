Lady Gaga wirbt für Luxusmarke

Mittwoch, 01. Februar 2017, 20:22 Uhr

Lady Gaga ist das neue Gesicht für ‚Tiffany and Co.‘. Die 30-Jährige wurde für die ‚Legendary Style‘-Kampagne der Luxusmarke angekündigt. Auf einem Foto kann man den kunstblonden Megastar bewundern, wie sie in einen Spiegel blickt.

Das Bild teilte die Künstlerin mit einem Schwarz-Weiß-Filter überlegt auf ihrem Instagram-Account und schrieb daneben: „Ich bin geehrt, Teil der @TiffanyAndCo-Familie zu sein, eine Frau in einer langen Linie an Generationen von Frauen. Wir sind nicht nur stolz, Schmuck als Geschenk zu erhalten, sondern den Zauber vom stark sein, ehrgeizig sein und kreativ sein zu kennen, in dem, wie wir uns selbst lieben und unsere Probleme in Platin zu verwandeln.“

Für die neue ‚Tiffany Headwear‘-Kollektion wird die ‚Born This Way‘-Hitmacherin in einem 60-sekündigen Video in einem Werbeclip zu sehen sein, der erstmals am Sonntag (05. Februar) in der Halbzeitpause des ‚Super Bowl‘ gezeigt wird. Das ist das erste Mal, dass die Schmuck-Firma einen derartigen Clip kreiert hat und auf diese Weise präsentieren wird.

Die Sängerin verriet in einem Statement: „In New York wirst du mit dem Wissen geboren, dass ‚Tiffany‘ das Beste ist und das ist, wo die Magie passiert. Die Marke ist maßgeblich und ikonisch, dennoch treibt sie sich immer noch voran und entwickelt sich mit der Zeit weiter. Für mich repräsentiert ‚Tiffany‘ zeitlosen amerikanischen Schmuck.“ Das Video, das von David Sims gedreht wurde, kann man bereits diese Woche sehen, auf den Schmuck selbst müssen Interessierte jedoch bis zum 28. April warten. Dann sind die Schmuckstücke erst in den Läden erhältlich und ab 2. Mai startet auch der Online-Verkauf.