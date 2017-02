Lewis Hamilton und Sofia Richie ein Paar?

Mittwoch, 01. Februar 2017, 9:10 Uhr

Sofia Richie und Lewis Hamilton verbringen angeblich sehr viel Zeit miteinander. Die beiden trafen sich bereits laut ‚Page Six‘ in Paris zur ‚Balmain‘-Schau in der ersten Reihe, anschließend wurden sie gemeinsam in Beverly Hills gesichtet.

Laut ‚Daily Mail‘ soll sich das Paar am Montag bei einem Dinner im angesagten Sushi-Restaurant ‚Sugarfish‘ entspannt haben. Nachdem sich Richie im letzten Jahr von Justin Bieber trennte, soll die Tochter von Soulsänger Lionel Richie im Oktober mit Tobey Maguire um die Häuser gezogen sein, der sich gerade von Jennifer Meyer getrennt hatte. Auch Hamilton ließ seit der Trennung von Nicole Scherzinger nichts anbrennen, so wurde er im Oktober häufiger mit Barbara Palvin und Winnie Harlow gesehen. Damals erklärte aber ein Sprecher von Harlow: „Lewis und Winnie sind nur Freunde.“ Das gleiche behaupteten Freunde auch über ihn und Barbara Palvin.

Viele Damen, mit denen er sich vergnügt, sollen lediglich gute Freunde gewesen sein sollen. Bei wem wirklich mehr lief, verriet der Brite allerdings nicht.