Noah Becker und das Problem Türsteher

Mittwoch, 01. Februar 2017, 12:44 Uhr

Noah, der Sohn von Tennis-Legende Boris Becker (49) kam am Montag (30. Januar) beinahe nicht am Türsteher vorbei. Sonst kennt man den 23-Jährigen noch mit süßen Engelslocken. So niedlich ist er allerdings nicht mehr. Auf einer Veranstaltung in Köln kam Noah jetzt jedoch fast nicht rein.

‚Bild.de‘ berichtete, dass einer der Türsteher die anwesenden Gäste tatsächlich fragte: „Ist das ein Obdachloser?“, als Noah im Gammel-Look an ihm vorbeimarschierte. Der Security-Mann wollte ihn fast nicht hereinlassen. Der stets ziemlich trendy gekleidete Promi-Sohn war von Printenkönig Hermann Bühlbecker (66) zur ‚Lambertz-Schoko-Party‚ eingeladen gewesen. Mit dieser Verwechslung hatte Noah bestimmt nicht gerechnet. Den roten Teppich kennt der Lockenkopf von klein auf und begleitet neben seinem berühmten Vater auch oft Mutter Barbara Becker (50) zu Events. Statt als Promi-Sohn versucht er sich mittlerweile als DJ zu etablieren. Außerdem spielt er in einer Band namens Bakery. Zu dem neuen Image gehört auch ein neuer Look.

Statt süßer Locken zeigt er eine wilde Haarpracht. Sein voller Bart verdeckt das halbe Gesicht. Auch seine Klamotten schreien laut nach Bad-Boy-Image. Die roten Wollsocken und der viel zu große Wollmantel waren mit Farbklecksen verschmiert. Zwischen Socken und Hose guckte die lange Unterhose hervor. Dazu passt, dass er sich auf der gleichen Veranstaltung auch mitten auf der Tanzfläche einen Joint gedreht haben soll.