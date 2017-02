Rihanna in "Psycho"-Serie: Erster Trailer für "Bates Motel"

Mittwoch, 01. Februar 2017, 11:47 Uhr

Rihanna (28) scheint sich immer mehr für die Schauspielerei zu begeistern. Die „Work“-Sängerin geht jetzt auch unter die Serienstars. Gestern sah man sie völlig überraschend im Trailer für die neue Staffel der US-Serie „Bates Motel“.

Die Serie „Bates Hotel“ ist eine Adaption des Hitchcock-Klassikers „Psycho“. Berühmt ist der Film unter anderem für die mörderische Duschvorhang-Szene. Genau diese legendären Bilder wird es als Remake mit Rihanna geben (wir berichteten). Ihr Auftritt wird damit eher kurz und ziemlich sicher tödlich enden. Dafür markiert Rihannas Rolle als Marion Crane das Finale der Serie. „Kann ich ein Zimmer bekommen“, fragt sie in einer Szene den jungen Besitzer Norman Bates.

Es ist die fünfte und letzte Staffel von „Bates Hotel“. Bisher basierte die Story, die die Vorgeschichte erzählen soll, eher locker auf der Filmvorlage, die Fans gehen aber davon aus, dass zum Countdown, die Handlung von „Psycho“ aus dem Jahr 1960 relativ genau aufgegriffen wird.

Die US-amerikanische Thriller-Fernsehserie wird seit März 2013 auf dem US-Sender A&E ausgestrahlt wird.

Für die hübsche Sängerin wird man in den kommenden Monaten immer mehr im TV oder im Kino sehen. Am 20. Juli kommt sie zusammen mit Dane DeHaan (30) und Cara Delevingne (24) im Fantasy-Abenteuer „Valerian – Die Stadt der tausend Planten“ in die Kinos. Und im Sommer 2018 dann mit „Oceans Eight“ an der Seite der Creme de la Creme von Hollywood. (LK)