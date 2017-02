Schweighöfer in "You Are Wanted": Neuer Trailer

Mittwoch, 01. Februar 2017, 11:36 Uhr

Am 17. März ist es soweit: Dann feiert mit „You Are Wanted“ das erste deutsche Amazon Original von und mit Matthias Schweighöfer beim Video-Streaming-Service Amazon Prime Video Premiere. Schon jetzt gewährt Amazon Fans wieder neue Einblicke in die Dramaserie – und zwar im brandneuen Trailer.

Foto: Stephan Rabold/Amazon Studios/Pantaleon

In der Miniserie zeigt sich Schweighöfer wie nie zuvor: Er spielt den jungen Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke, der brutal aus seinem Alltag gerissen wird, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben. Seltsame Nachrichten tauchen auf. Seine digitale Identität wird verändert. Das BKA verdächtigt ihn, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Selbst seine Frau (Alexandra Maria Lara) beginnt an ihm zu zweifeln.

Als schließlich auch noch sein Kind bedroht wird, ist für Lukas klar: Er muss sich wehren. Er verbündet sich mit Lena Arandt (Karoline Herfurth), ebenfalls ein Opfer der Hacker. Mit ihrer Hilfe versucht er, die Hacker ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Wer steckt hinter der Verschwörung? Warum haben sie es auf ihn abgesehen? Er muss die Täter finden und seine Unschuld beweisen, wenn er sein altes Leben wieder haben möchte.