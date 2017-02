"Wendy - Der Film" im Kino: Jetzt gewinnen!

Mittwoch, 01. Februar 2017, 16:18 Uhr

Seit letzter Woche galoppiert „Wendy“ mit ihrem Film endlich über die deutschen Kino-Leinwände. Bereits die Weltpremiere in Köln war mit fast 1.000 Gästen ein voller Erfolg, was nicht zuletzt an der starken Darbietung der 12-jährigen Hauptdarstellerin Jule Hermann lag, die kleine wie große Zuschauer begeisterte.

Doch die Schauspielerei ist bei weitem nicht die einzige Begabung der jungen Berlinerin, auch als Sängerin überzeugt das quirlige Multitalent. Neben dem offiziellen Titelsong „Für immer“ von Singer-Songwriterin Madeline Juno performt auch Jule Hermann für das mitreißende Pferde-Abenteuer rund um Wendy und das Pferd Dixie einen echten Ohrwurm: „Durch dick und dünn“ ist ein fröhlich-frisches Feel-Good-Lied über eine einzigartige Freundschaft zwischen Mensch und Tier. „Es hat total Spaß gemacht, auch einen Song zum Film einzusingen – eine spannende neue Erfahrung für mich!“, so Jule Hermann.

Seit 30 Jahren begeistern die Geschichten der Zeitschrift „Wendy“ nicht nur Pferde-Fans. Nun sind die Abenteuer der Titelheldin Wendy Thorsteeg auf die große Leinwand. Regisseurin Dagmar Seume („Hanni & Nanni 3“) verfilmte das Drehbuch von Carolin Hecht („Der Nanny“) an malerischen Orten im Großraum Köln. Die Hauptrollen spielen Jule Hermann („Timm Thaler“, „Nebel im August”), Jasmin Gerat („Nicht mein Tag“, „Kokowääh“), Benjamin Sadler („Das Programm“, „Schuld“), Maren Kroymann („Mängelexemplar“, „Antonio, ihm schmeckt’s nicht!“), Nadeshda Brennicke („Banklady“) und Waldemar Kobus („Wickie und die starken Männer“).

