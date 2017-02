Ann-Kathrin Brömmel: Holt sie Mario Götze zu "Let's Dance"?

Donnerstag, 02. Februar 2017, 19:32 Uhr

Kommt Mario Götze ins ‚Let’s Dance‘-Studio, um seine Ann-Kathrin zu unterstützen? Die hübsche Brünette ist nur eine von vielen Kandidaten, die bei der diesjährigen Tanzshow von ‚RTL‘ mitmacht.

Ab 24. Februar schwingen wieder 14 Prominente bei RTL das Tanzbein und geben alles, um den Titel der zehnten Staffel zu gewinnen. Zumindest in der ersten Show wird der Fußball-Star jedoch nicht vor Ort sein, um seine Freundin im Publikum anzufeuern. „Aber ich hoffe, dass er natürlich, wenn er frei und Zeit hat, mal vorbeikommt und sich anschauen kommt, was ich da so fabriziere – genauso, wie ich ihn auch im Stadion anfeuere“, ist Ann-Kathrin optimistisch.

Foto: RTL/Lina Tesch

Im Interview mit ‚RTL‘ gesteht die Schönheit, dass es nicht immer einfach sei, als Spielerfrau zu gelten. „Manchmal ärgert es schon, wenn sein Name mehr da steht als mein eigener“, meint sie. Dabei muss sich die 27-Jährige wahrlich nicht hinter ihrem Liebsten verstecken. Schließlich ist sie selbst ein gefragtes Model und hat auf Instagram rund 700.000 Follower. Mit ihrer ‚Let’s Dance‘-Teilnahme kann die Beauty nun endlich allen beweisen, dass viel mehr in ihr steckt als nur eine Spielerfrau. (Bang)