Deutscher Fernsehpreis 2017: Das sind die Gewinner

Donnerstag, 02. Februar 2017, 23:02 Uhr

Heute Abend wurde in Düsseldorf zum 18. Mal der von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF gestiftete Deutsche Fernsehpreis verliehen.

Moderatorin Barbara Schöneberger. Foto: ZDF/Sascha Baumann

Am selben Tag hatte die zehnköpfige Fachjury unter dem Vorsitz von „TV Spielfilm“-Chefredakteur Lutz Carstens in 21 Kategorien die Preisträger in den Programmbereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport ermittelt. Darüber hinaus wurde ein Förderpreis verliehen. Der Ehrenpreis der Stifter ging an Senta Berger.

Lutz Carstens, Chefredakteur von „TV Spielfilm“ und Juryvorsitzender, erklärt: „In einer durch und durch politischen Zeit hat das Fernsehen in allen seinen Genres Relevanz und Haltung bewiesen. In der Fiktion gilt das vor allem für die NSU-Trilogie, für den Dokumentarfilm ‚Das Schicksal der Kinder von Aleppo‘, für die Rechercheleistung zu den ‚Panama-Papers‘, aber auch für ‚NEO MAGAZIN Royale‘.“

Foto: ZDF/Sascha Baumann

Weiter sagte er: „Mit Geschichten, die das Leben schreibt, überzeugte das ‚Familienfest‘ im Fernsehfilm und erneut der ‚Club der roten Bänder‘ in der Serie. Vielfalt und Exzellenz zeigte das Fernsehen 2016 vor allem auch in den großartigen Leistungen der Schauspieler und Kreativen, die wir in den fiktionalen Einzelkategorien würdigen“.

Carstens fuhr fort: „In der Unterhaltung überraschten uns die Fernsehmacher mit erfolgreichen Eigenentwicklungen wie ‚Die Beste Show der Welt‘, ‚Das Lachen der Anderen‘ und ‚Kitchen Impossible‘. Persönliche Bestleistungen haben wir zudem in der Information, im Sport und in der Unterhaltung entdeckt und ausgezeichnet. Dabei kommen zukunftsweisende Impulse auch aus dem Netz.“ Durch den Abend führte: natürlich Barbara Schöneberger!

Beste Unterhaltung Late Night Neo Magazine Royal Jan Böhmermann. Foto: ZDF/Sascha Baumann

Die Preisträger im Überblick

(in alphabetischer Reihenfolge)

Bester Fernsehfilm

Familienfest (ZDF/UFA Fiction)

Bester Mehrteiler

Mitten in Deutschland: NSU – Die Täter/Die Opfer/Die Ermittler (ARD/SWR/BR/WDR/MDR/Degeto/Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & Berg/Beta Film)

Beste Serie

Club der roten Bänder (VOX/Bantry Bay)

Beste Schauspielerin

Sonja Gerhardt für Ku’damm 56 (ZDF/UFA Fiction) und Jack the Ripper (SAT.1/Pantaleon Entertainment/Fireworks Entertainment)

Beste Schauspielerin Sonja Gerhardt. Foto: ZDF/Sascha Baumann

Bester Schauspieler

Martin Brambach für Der Fall Barschel (ARD/Degeto/Zeitsprung) und Wellness für Paare (ARD/WDR/Riva)

Beste Regie

Lars Kraume für Terror – Ihr Urteil (ARD/Degeto/rbb/Moovie/Beta Film) und Familienfest (ZDF/UFA Fiction)

Bestes Buch

Annette Hess für Ku’damm 56 (ZDF/UFA Fiction)

Beste Kamera

Frank Lamm für Mitten in Deutschland: NSU – Heute ist nicht alle Tage: Die Täter (ARD/SWR/Degeto Film/MDR/Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & Berg/Beta Film)

Beste Unterhaltung Primetime: Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf.Foto: ZDF/Sascha Baumann

Bester Schnitt

Claudia Wolscht für Die Zielfahnder – Flucht in die Karpaten (ARD/WDR/Degeto/Wiedemann & Berg)

Beste Musik

Heiko Maile für Winnetou (RTL/Rat Pack/Mythos Film/Rialto Film)

Beste Ausstattung

Matthias Müsse für Winnetou (RTL/Rat Pack/Mythos Film/Rialto Film)

Beste Unterhaltung Primetime

Die Beste Show der Welt (ProSieben/Florida TV)

„Ehrenpreis der Stifter“ – Senta Berger. Foto: ZDF/Sascha Baumann

Beste Unterhaltung Late Night

NEO MAGAZIN Royale (ZDF/ZDFneo/Bildundtonfabrik)

Beste Persönliche Leistung / Moderation Unterhaltung

Rocket Beans: Nils Bomhoff, Etienne Gardé, Daniel Budiman und Simon Krätschmer für die Moderationen von Rocket Beans TV (Rocket Beans Entertainment) und NITRO Autoquartett (RTL NITRO/Motor Presse TV)

Beste Comedy / Kabarett

Das Lachen der Anderen (WDR/SEO Entertainment)

Bestes Factual Entertainment

Kitchen Impossible (VOX/Endemol Shine Germany)

Moderatorin Barbara Schöneberger mit einer Trump-Performance. Foto: ZDF/Sascha Baumann

Beste Information

Panama Papers – Im Schattenreich der Offshorefirmen aus der Reihe „Die Story im Ersten“ (ARD/NDR/WDR)

Beste Persönliche Leistung / Moderation Information

Christiane Meier für ihre Interviews im ARD Morgenmagazin (ARD/WDR)

Beste Dokumentation / Reportage

Das Schicksal der Kinder von Aleppo – Neue Heimat Deutschland aus der Reihe „auslandsjournal – die doku“ (ZDF/ITV/PBS/ITN Productions)

Bestes Infotainment

Galileo (ProSieben)

Beste Sportsendung

Tennis: Australian- und US Open Finals der Damen (Eurosport)

Ehrenpreis der Stifter

Senta Berger