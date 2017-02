Alexander Klaws: Das erste Baby ist da!

Samstag, 04. Februar 2017, 0:17 Uhr

Alexander Klaws ist erstmals Vater geworden. Auf Facebook verkündete der erste Sieger von ‚Deutschland sucht den Superstar’ (2003) die Neuigkeit selbst.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Der 33-jährige derzeitige Musicaldarsteller (Tarzan) schrieb am Freitagabend: „Herzlich Willkommen im Leben, mein Sohn.“ Dazu postete er ein Foto mit dem Händchen des Neuzugangs. Den Namen des kleinen verriet der Sänger noch nicht. Die Mutter des Jungen ist Bühnenkollegin Nadja Scheiwiller. Das Paar lernte sich vor fünf Jahren bei den Proben zum Musical „Tarzan“ kennen und lebt in Hamburg.

Zuletzt machte Klaws mit einer Absage seiner Shows Schlagzeilen. Im Januar mußte er wegen eines Hörsturzes mehrere Termine absagen. Nun gibt’s Entwarnung. Dazu schrieb er am Donnerstag auf seiner Seite: „Ich bin zurück! Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf den Moment gefreut habe, endlich nach Dienstag auch heute wieder durch den Dschungel zu schwingen bzw. geschwungen zu sein. Danke nochmal von Herzen, für eure zahlreichen Besserungswünsche und all das was ihr euch sonst noch alles habt einfallen lassen. Dies hat mich sicherlich schneller wieder „auf Trab“ gebracht!“ Ende April wird Klaws planmäßig letztmals in Oberhausen den Tarzan geben. (PV)