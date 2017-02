Depeche Mode: Hier ist die Single „Where’s The Revolution”

Freitag, 03. Februar 2017, 9:22 Uhr

Die Fans kriegen Schnappatmung: „Where’s The Revolution”, die neuste Single von Depeche Mode, ist da. Ein solider Song, aber kein großer Wurf. Also: Ruhig durchatmen, es gab schon Besseres von den Herrschaften.

Foto: Anton Corbijn

Die Comeback-Single ist die erste Auskopplung aus „Spirit“, dem 14. Album der britischen Band, das am 17. März beim Sony erscheint. Es ist die erste musikalische Botschaft von Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher seit vier Jahren.

Mit dem neuen Album gehen Depeche Mode ab Anfang Mai auch auf eine ausgedehnte Welttournee. Im ersten Teil der Konzertreise, für den der Kartenvorverkauf bereits begonnen hat, wird die Band bei 34 Shows in 21 Ländern vor über 1,5 Millionen Zuschauern in ganz Europa auftreten. Nach zahlreichen Konzerten in Stadien in ganz Europa setzt die Band die Tournee nach dem Sommer in Nord- und Südamerika fort.