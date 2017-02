Grammys: Das ist in der 30.000 Dollar-Goodie-Bag

Freitag, 03. Februar 2017, 20:03 Uhr

Nächste Woche Sonntag findet die Grammy-Verleihung in Los Angeles statt. Rihanna (28), Bald-Zwillings-Mama Beyonce (35), Adele (28), alle werden sie bei der Gala zum wichtigsten Musikpreis der Welt erwartet. Heiß begehrt sind auch die sogenannten Goodie-Bags bei solchen Events.

In der „Geschenktasche“ des Grammys sollen (gesponserte) Gutscheine und Gegenstände im Wert von je über 30.000 Dollar sein. Die Website „Insider“ will jetzt schon wissen, was die Stars am Sonntag alles abstauben können. Zum Beispiel wird es ein Gutschein, für einen Aufenthalt im Luxus-Spa „Golden Door“ im Süden von Kalifornien im Wert von 8500 Dollar, sein. Nicht schlecht, aber nicht alles ist so teuer.

Ein von Golden Door (@thegoldendoor) gepostetes Foto am 24. Jan 2017 um 16:58 Uhr

Die Bodenständigen bekommen einen Lippenbalsam von ChapStick, der nur circa 4 Euro kostet. Auch die Crayola Wachsmalstifte für circa 10 Euro sind absolut erschwinglich. Für die Einrichtung zu Hause gibt es das Smarthome-Kit von Oomi für eben mal 600 Dollar oder ein gesamtes Porzellanset. Besonders zu den Mohair-Kissen sagt man gerade in der kalten Jahreszeit nicht Nein. Alles in einem ist das Goodie-Bag ein wilder Mix aus sehr günstigen Alltagsartikeln bis hin zu extremen Luxusgütern. Die Stars bekommen Schokolade zum snacken, Kosmetika, Bücher, Dekoartikel und Restaurantgutscheine geschenkt. (LK)