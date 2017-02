Kanye West: Neue 'Yeezy'-Kollektion kommt noch im Februar

Freitag, 03. Februar 2017, 9:37 Uhr

Kanye West bringt angeblich noch im Februar seine ‚Yeezy Season 5′-Kollektion auf den Markt. Der 39-Jährige hatte erstmals 2013 mit dem Sportgiganten ‚Adidas‘ zusammengearbeitet.

2015 erschien im Rahmen der Kollaboration dann ‚Yeezy Season 1‘. Nun will der Rapper seinen Fans mit einer Nachfolge-Kollektion eine Freude machen und diese am 15. Februar während der ‚New York Fashion Week‘ in den ‚Pier 59 Studios‘ erstmals auf dem Laufsteg präsentieren.

„Kanye ist ein echter Creator, der Dinge sieht, die andere nicht sehen. Wir fühlen uns unglaublich geehrt und freuen uns sehr, diese Partnerschaft weiter auszubauen. Wir können es kaum erwarten, die Zukunft gemeinsam zu definieren“, jubelte Eric Liedtke, Vorstandsmitglied der adidas Gruppe, verantwortlich für Global Brands, im letzten Sommer.

Wie ein Insider gegenüber ‚Us Weekly‘ verriet, sollen nun bei der Catwalk-Show auch Kanyes Frau Kim Kardashian West sowie deren Mutter Kris Jenner und ihre Schwestern Khloé Kardashian, Kendall Jenner und Kylie Jenner anwesend sein. Es wäre der erste öffentliche Auftritt des ‚Heartless‘-Hitmachers, seit er im November letzten Jahres ins Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert werden musste.

Grund dafür waren mentale Erschöpfung und Schlafstörungen. Nach seiner Entlassung schwor der Musiker Berichten zufolge, es in Zukunft langsamer angehen zu lassen und sich weniger Arbeit aufzuladen. Nun sieht es jedoch ganz danach aus, als habe der Star genug vom Stillsitzen und Nichtstun. Bleibt nur zu hoffen, dass Kanye sich nicht gleich wieder zu viel zumutet…