Mariah Carey: Hier ist das neue Video "I Don't" ft. YG

Freitag, 03. Februar 2017, 18:58 Uhr

Mariah Carey liegt musikalisch nicht auf der faulen Haut, was man ja angesichts ihrer bizarren Auftritte glauben könnte. Nachdem die Sängerin ihre neue Single ‚I Don’t‘, die durch ihre Trennung von James Packer inspiriert wurde, am Donnerstag (2. Februar) veröffentlichte, verriet sie, dass sie bereits an neuer Musik arbeitet.

So sagte die Pop-Diva: „Ich werde einige Songs schreiben. Das bringt mir nämlich mehr Spaß, als mich komplett darauf zu konzentrieren, ein ganzes Album schreiben zu müssen. Es macht viel mehr Spaß, sich hinzusetzen und einen Song zu schreiben und zu kollaborieren. Hoffentlich kommt am Ende ein ganzes Album dabei raus, das ich dann mit euch teilen kann. Gerade arbeite ich an einem neuen Track. Aber das ist ein Geheim-Projekt mit einem Freund, der ein unglaublich talentierter Künstler ist. Ich werde seinen Namen nicht verraten, aber ihr werdet bald davon erfahren und wir werden bald mit der Arbeit an einem gemeinsamen Video starten.“

‚I Don’t‘ wurde zum ersten Mal in der neuesten Episode ihrer Reality-Show ‚Mariah’s World‘ veröffentlicht. Später bestätigte die 46-Jährige, dass das Video zum Song am heutigen Freitag veröffentlicht werde.

Zudem gab die Künstlerin zu, dass sie ihre Zeit am liebsten mit ihren fünfjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe im Studio verbringe. Bei einer Live-Fragestunde bei Facebook plauderte sie aus: „Wir haben letztens etwas zusammen im Studio aufgenommen und ich liebe es. Ich möchte nicht mehr verraten, aber sie machen ihr eigenes Ding. Sie lieben es, auf der Bühne zu stehen, zu singen und für mich ist es das Schönste, ihnen dabei zuzusehen.“