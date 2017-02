Mariah Carey mit High Heels im Fitness-Studio

Freitag, 03. Februar 2017, 12:11 Uhr

Mariah Careys (46) Definition von funktionaler Sportbekleidung ist etwas anders als die von Normalos. Die Diva hat auf ihren neusten Instagram-Bildern aus dem Fitness-Studio keine Hose, dafür High Heels und eine Netzstrumpfhose an.

Ein von Mariah Carey (@mariahcarey) gepostetes Foto am 2. Feb 2017 um 19:35 Uhr

Die Pop-Ikone geht sogar mit Mörderdekolleté und Heels ins Gym. Ihr ganzes „Sportoutfit“ zeigte sie jetzt in drei neuen Insta-Postings. Ihr Look besteht aus einer Collegejacke, dicken Ketten, einem Top, das mehr zeigt als es verdeckt, Panties, eine Netzstrumpfhose und spitzen Stilettos in Sneakers-Optik. In den Pics und Gifs verlinkte sie Personal Trainer Gunnar Peterson (54). Das ist der gerade angesagteste Trainer bei den Stars. Er arbeitete schon mit Schönheiten wie Sofia Vergara (44), Jennifer Lopez (47) und Angelina Jolie (41). Letztes Jahr war er vor allem durch Khloé Kardashians (32) berühmten „Revenge-Body“ in den Medien.

Wir wagen hier jetzt mal eine ganz wilde Thesen und sagen, Mariah war da gerade gar nicht trainieren, sondern hatte nur ein Gläschen Champagner zu viel und dann Lust auf ein sexy Fotoshooting. (LK)

Ein von Mariah Carey (@mariahcarey) gepostetes Video am 2. Feb 2017 um 19:30 Uhr