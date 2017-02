Nun wettert auch Angelina Jolie gegen das Trumpeltier

Freitag, 03. Februar 2017, 9:08 Uhr

Angelina Jolie macht ihrem Unmut über den grobschlächtigen Donald Trump Luft. Die 41-jährige Schauspielerin und UN-Sonderbotschafterin verfasste einen Gastbeitrag in der ‚New York Times‘, in dem sie sich darüber beschwerte, dass der neue US-Präsident Angst schüre, statt Fakten zu verbreiten und besonnen vorzugehen.

Foto: Michael Wright/WENN.com

Außerdem wäre die einzige Möglichkeit, Terrorgruppen wie dem IS Einhalt zu gebieten, die Ursachen für seine Entstehung zu bekämpfen. Sie schrieb in der Publikation: „Als Mutter von sechs Kindern, die alle im Ausland geboren wurden und stolze Amerikaner sind, will ich, dass unser Land sicher ist.“ Damit das Land sicher bleibe, müsse man jedoch nicht Kinder anderer Religionen oder Herkunftsstaaten auf der Strecke lassen.

Die Antwort der USA auf die Flüchtlingskrise und die Bedrohung durch Terrorismus müsse aber „auf Fakten, nicht auf Angst“ beruhen. Jolie sei stolz auf die Geschichte ihres Landes, wehrlosen Menschen Zuflucht zu geben und sich für die Menschenrechte einzusetzen. Gerade deshalb hätten die jüngsten US-Einreiseverbote weltweit einen Schock ausgelöst, schreibt Jolie.

Privat sieht die Situation zwischen Jolie und ihrem Noch-Ehemann Brad Pitt derzeit noch immer nicht sehr gut aus. Nun soll sogar eine Dokumentation veröffentlicht werden, in der die wahren Trennungsgründe des Paares offen gelegt werden. Ein Insider verriet über den Streifen: „Das ist definitiv DER Film über Brangelina und eine Menge Geheimnisse werden verraten. Ian hat jedes Husten und Spucken ihrer Beziehung dokumentiert und er wird die wahren Gründe offenlegen, wegen denen Angelina die Scheidung eingereicht hat. Der größte Schock wird seine Behauptung, dass das Paar bereits seit mehr als einem Jahr getrennt lebte.“

Mit ihrem früheren Partner Brad Pitt hat Jolie sechs Kinder, drei davon wurden aus Kambodscha, Äthiopien und Vietnam adoptiert. Im vorigen September gaben Jolie und Pitt nach zweijähriger Ehe und über zehn Jahren Beziehung die Trennung bekannt. (Bang/dpa)