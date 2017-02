"The Circle" mit Emma Watson und Tom Hanks: Der deutsche Trailer

Freitag, 03. Februar 2017, 21:20 Uhr

‚The Circle‘ ist ein Film mit brandaktueller Thematik, der auf dem gleichnamigen Bestseller von Dave Eggers aufbaut. Der dystopische Film ist prominent besetzt mit Emma Watson, Tom Hanks und John Boyega in den Hauptrollen. Jetzt gibt es den ersten deutschen Trailer!

Foto: Universum

Und darum geht’s: Die 24-jährige Mae Holland (Emma Watson) ist überglücklich. Sie hat einen Job in der angesagtesten Firma der Welt ergattert: beim „Circle“, einem Internetkonzern, der alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über die alles abgewickelt werden kann. Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz – so das Ziel der „drei Weisen“, die den Konzern leiten – wird es keinen Schmutz mehr geben im Internet und auch keine Kriminalität.

Mae stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne neue Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, Gratis-Konzerten und coolen Partys. Sie wird zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn, alles müsse transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit dem mysteriösen Kollegen Bailey (Tom Hanks) ändert alles…

In den Hauptrollen sind neben Emma Watson, Tom Hanks und John Boyega („Star Wars: Das Erwachen der Macht“) auch die hier zu sehen: Karen Gillan („Guardians of the Galaxy“) und Bill Paxton („Edge of Tomorrow“). Für Regie und Drehbuch zeichnet James Ponsoldt verantwortlich – basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Dave Eggers. Kinostart ist am 25. Mai.