Wird Fußballprofi Frank Lampard Hollywood-Star?

Freitag, 03. Februar 2017, 22:01 Uhr

Frank Lampard hat angeblich Ambitionen, in Hollywood durchzustarten. Der englische Fußballspieler hat am Donnerstag (2. Februar) sein Karriereaus als Profisportler angekündigt. Und wie es aussieht, könnte er nun jenseits des großen Teiches so richtig Karriere machen.

Foto: Phil Lewis/WENN.com

Seine Ehefrau Christine Bleakley bestätigte im Gespräch mit ‚OK! Online‘ die ehrgeizigen Pläne des Briten: „Interessanterweise ist da etwas Wahres dran. Frank hat bereits Gespräche geführt und wurde von verschiedenen Leuten kontaktiert, ob er in einem Hollywood-Film mitspielen will. Ich kann sonst nichts darüber sagen, aber macht euch auf etwas gefasst!“

In einem langen Instagram-Post hatte der 38-Jährige davor verkündet, die Fußballschuhe für immer an den Nagel zu hängen.

Ein von Frank Lampard (@franklampard) gepostetes Foto am 2. Feb 2017 um 12:40 Uhr

Er schrieb: „Nach 21 unglaublichen Jahre habe ich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um meine Karriere als Profi-Fußballer zu beenden. Obwohl ich einige aufregende Angebote bekommen habe, weiter zu Hause oder im Ausland zu spielen, habe ich das Gefühl, dass jetzt, mit 38, das nächste Kapitel in meinem Leben beginnt. Ich bin unglaublich stolz auf die Trophäen, die ich gewonnen habe, dass ich mein Land über 100 Mal repräsentiert habe und mehr als 300 Tore in meiner Karriere erzielt habe.“