Best Dress of the Day (442): Dakota Johnson auf dem roten Teppich

Samstag, 04. Februar 2017, 11:36 Uhr

Anlässlich der lang ersehnten Premiere des Films „Fifty Shades Of Grey – Gefährliche Liebe“ am Donnerstagabend in Hollywood zeigten sich die beiden Hauptdarsteller Dakota Johnson und Jamie Dornan stilvoll und sexy auf dem schwarzen Teppich.

Foto: Benjamin Shmikler/ABImages/Universal Pictures

Dakota erschien in einer extravaganten, rosafarbenen Robe aus dem Hause Valentino. Bei der bodenlangen Kreation spielt besonders der raffinierte Schnitt eine große Rolle. Auch wenn das gerade geschnittene Dress nicht aufwendig ist, zaubert es einen glanzvollen Auftritt und sorgt durch ein gewagtes, tiefes Dekolleté und einen dazu passenden Rückenausschnitt für den Wow-Effekt. Nach unten hin läuft der Rock weit aus und betört so mit einer glamourösen Note. Und dies ganz ohne Taillierung und prunkvolle Corsage!

Foto: Benjamin Shmikler/ABImages/Universal Pictures

Dazu kombinierte die 27-jährigeTochter von Melanie Griffith dunkelrote Juwelen und sorgte mit schwarzem Nagellack für einen trendy Kontrast. Ihre braune Mähne trug Dakota zu einem lockeren Zopf geflochten und verlieh ihrem Styling somit einen mädchenhaften und romantischen Akzent.

Auch ihr Schauspielkollege Jamie Dornan konnte mit seinem Outfit vor den Fotografen punkten. Der 34-Jährige zeigte sich in einem dunkelblauen Anzug, den er mit einer gestreiften Krawatte und braunen Lederschuhen kombinierte. Nicht nur als Paar im Film sind die beiden der Hingucker, auch im wahren Leben können sie sich modetechnisch gemeinsam sehen lassen und haben einmal mehr ihr Stilgefühl bewiesen. (HA)