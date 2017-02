Sexy Fergie mit 41: Geht's noch enger?

Samstag, 04. Februar 2017, 14:45 Uhr

Ex-Black-Eyed-Peas-Frontfrau Fergie ist zwar „schon“ 41 Jahre, doch modetechnisch will sie immer noch mit den Jüngsten mithalten. Gestern Abend zwängte sie sich bei einer Gala in ein besonders aufregendes Kleidchen.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Bei der alljährlichen Party des US-Sportsenders ESPN in Houston im US-BundesstaatTexas präsentierte sich die Gattin von Schauspieler Josh Duhamel und Mutter eines dreijährigen Sohnes in einem absolut hautengen Etwas aus Jeansstoff, bei dem man sich fragte, wo es wohl vornerum hinrutschen würde, wenn sich die Lady hinsetzt… Die Antwort bleibt sie uns leider schuldig. Das Hammer-Teil stammt jedenfalls von der Einzelshandelskette Luisa via Roma und kostet lächerliche 500 Euro…

Zuletzt gab es Gerüchte, dass Fergie bei der Reunion der Black Eyed Peas durch die mäßig erfolgreiche Kollegin Nicole Scherzinger ersetzt wird. Stacy Ann Ferguson selbst hatte für Anfang 2017 jedenfalls ein neues Soloalbum angekündigt.