Wie kommt dieser High Heel in die Decke? Da kommst Du nicht drauf !

Samstag, 04. Februar 2017, 23:33 Uhr

Ein Video, das derzeit durch die Decke geht: Diese spaßige Dame sorgt mit einem witzigen Zwischenfall gerade für einen viralen Hit. Elin König Andersson kommt aus Schweden und ist eine äußerst gelenkige Akrobatin und Artistin.

Foto: Instagram

Im Backstagebereich der erfolgreichen ABBA-Dinnershow ‚Mamma Mia! The Party’ in Stockholm macht sich die Akrobatin für ihren Auftritt etwas warm und gelenkig, schmeißt ein Bein hoch – doch plötzlich bleibt sie mit einem ihrer High Heels in der etwas zu tiefen Decke in der Künstlergarderobe des Restaurants stecken. Und keiner kann ihr offensichtlich aus dieser misslichen Lage helfen…

Natürlich war das alles nur ein Spaß. Und mit einem Schlag ist Elin berühmt!