"Schlag den Star": Stefan Kretzschmar vs. Tim Bendzko

Sonntag, 05. Februar 2017, 10:25 Uhr

Jetzt steht die Paarung für die nächste Show fest: Im ersten großen Duell 2017 bei „Schlag den Star“ trifft Handball-Ikone Stefan „Kretzsche“ Kretzschmar (43) auf den deutschen Pop-Star Tim Bendzko (31).

Am 18. Februar 2017 treten somit live auf ProSieben der Weltklasse-Linksaußen gegen den Chart-Stürmer an, oder anders gesagt: Sportskanone vs. Wortakrobat. Handball-Punk vs. Weltretter: Welcher der beiden Ausnahme-Talente bezwingt seinen Gegner und gewinnt bei „Schlag den Star“? Das wird diesmal echt spannend, zumal man den 1,84, großen Bendzko in derartigen Shows so noch nicht gesehen hatte.

Foto: Sony Music/Christoph Köstlin

In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Kretzschmar und Bendzko bei „Schlag den Star“ um insgrsamt 100.000 Euro. Elton moderiert wie immer. Am Kommentatoren-Mikro sitzt zum ersten Mal Elmar Paulke. Als Show-Act mit dabei: der Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen ESC-Vorentscheids, der am kommenden Donnerstag in der ARD über die Bühne geht.

„Schlag den Star“ – am Samstag, 18. Februar 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben