Sharknado: Fünfter Teil offiziell bestätigt

Sonntag, 05. Februar 2017, 13:20 Uhr

‚Sharknado 5’ kommt noch in diesem Jahr in die Kinos. Die Trash-Reihe findet einfach kein Ende! Seit seinem Start im Jahr 2013 wurde die Hai-Reihe jährlich fortgesetzt. In jedem einzelnen Teil flogen die Haie in einer jeweils anderen Stadt durch die Luft.

Ian Ziering und Tara Reid in Las Vegas. Fotot: DJDM/WENN.com

Während es im ersten Teil noch Los Angeles war, ging es im zweiten und dritten Teil für die Beißer an die Ostküste Amerikas. Im vierten Teil bevölkerten sie dann gleich den ganzen Kontinent. Fans der Trash-Reihe fragen sich nun, ob es dieses Mal vielleicht einen anderen Kontinent treffen könnte. Das wäre den Produzenten des Films allerdings zu langweilig, wie es nun herausstellt. Denn wie ‚NBC Universal Cable Entertainment’ meldet, sollen es die Haie nun auf die ganze Welt abgesehen haben. Während große Teile Nordamerikas bereits in Ruinen liegt, hat der Rest der Welt Angst vor dem nächsten ‚Sharknado’ in ihren Regionen.

Wie die ‚Bild’-Zeitung berichtet, wird ein entschiedenes Detail allerdings nicht verändert: Die Besetzung. Auch im fünften Teil sollen die Hauptcharaktere wieder von Ian Ziering und Tara Reid verkörpert werden. Heißt also auch, dass Fin Shephard, gespielt von Ziering, wieder alles dafür tun wird, um die Menschheit vor dem großen Übel zu retten. Der deutsche Filmstart ist noch nicht festgelegt, soll aber noch in diesem Jahr stattfinden.