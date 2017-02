William, Kate und Harry auf der Flucht

Sonntag, 05. Februar 2017, 22:13 Uhr

Ungewohnte Bilder erreichen uns heute aus London: Drei junge Royals nehmen die Beine in die Hand und rennen in einem Londoner Stadion um die Wette. Warum eigentlich?

Foto: Tony Oudot/WENN

Auf die Plätze, fertig, los: Prinz William (34), Herzogin Kate (35) und der stets zu Scherzen aufgelegte Prinz Harry (32) sind in einem Sportstadion in London um die Wette gelaufen. Die Brüder ließen Kate, die eine schwarze Jeans und eine rote Jacke trug, am Sonntag im Queen Elizabeth Olympic Park hinter sich, wie auf Fotos zu sehen war. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, war der Trainingstag für Läufer gedacht, die für die Organisation „Heads Together“ beim London Marathon im April starten.

William, Kate und Harry unterstützen die Kampagne, die über psychische Erkrankungen aufklären will. (dpa/KT)

Foto: Tony Oudot/WENN