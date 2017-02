Lady Gaga geht auf Welttournee

Montag, 06. Februar 2017, 12:33 Uhr

Lady Gaga verkündet eine Welttournee zu ihrem aktuellen Album ‚Joanne‘. Genaue Tourdaten sind jedoch noch nicht bekannt. Am heutigen Montagmorgen veröffentlichte die Sängerin über Twitter und Instagram ein Bild, das einer Reklame gleicht und ein Profilfoto von ihr zeigt.

Sie trägt eine große lilafarbene Sonnenbrille, in der sich der Titel ihres neuen Albums ‚Joanne‘ in pinker Neonschrift spiegelt. Über und unter ihrem Gesicht blinken die Worte „Lady Gaga Welttournee“ auf. Eine Bildunterschrift gibt es nicht und seit dem Post sind keine weiteren Informationen veröffentlicht worden. Ihre Fans sind trotzdem begeistert und hoffen, dass die Sängerin auch in ihrer Heimat auftritt.

Die 30-Jährige heizte am Sonntag (5. Februar) gerade erst dem ‚Super Bowl‘-Publikum ordentlich ein. Sie nutzte die 13 Minuten, die man ihr gegeben hatte, voll und ganz aus, um die Zuschauer des größten American Football-Events des Jahres nach der ersten Halbzeit zu unterhalten.

Foto: Instagram

Wie bereits im Voraus durchgesickert war, begann Gaga ihre actionreiche Show auf dem Dach des Stadions in Houston, Texas, von dem aus sie auf den Rasen abgeseilt wurde. Dort spielte sie eine Reihe ihrer bekanntesten Songs, bevor sie das Mikro fallen ließ, einen fliegenden Football fing und in einem Loch im Boden verschwand. Sogar ein Kostümwechsel war in den wenigen Minuten, die der schrille Popstar für seine Show hatte, noch drin.