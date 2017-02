"Traumfrau gesucht": Dennis hat die Frau für's Leben längst gefunden

Montag, 06. Februar 2017, 19:46 Uhr

Traumfrau gesucht: Die RTL II-Schürzenjäger sind seit letzter Woche wieder da! Walther (irgendwie 56+), Dennis (27) und Elvis (32) suchen nach der Frau fürs Leben. Mittlerweile haben sie die halbe Welt bereist – aber „die Richtige“ war noch nicht dabei.

Foto: RTL II

Doch kein Grund, aufzugeben! Die Junggesellen lassen sich nicht entmutigen und setzen die Suche nach ihrer Traumfrau fort. Diesmal stehen Rumänien, Polen, Ungarn, Tschechien, Bulgarien, Russland und die USA auf dem Reiseplan. Auch Christian (35) und Andreas (43) versuchen erneut ihr Glück. Und mit Peter (38) begibt sich ein weiterer neuer Single hoffnungsvoll auf Brautschau.

Und das gibt’s heute in der 59. Folge zu sehen, die wie die anderen Folgen deiser Staffel allerdings schon vor länger Zeit aufgenommen worden sind, denn einer ist schon längst ausgestiegen! In Budapest lässt Rumänin Marta den ungestümen Walther Hoffmann (56+) gehörig zappeln: Er überhäuft sie mit Geschenken und will ihr bei einem Bootsausflug eigentlich endlich näherkommen – doch Marta ist nicht so leicht zu haben! Christian aus Wuppertal (34) hingegen hat ein zweites Date mit Russin Irina und die beiden kommen sich bei einem romantischen Spaziergang im Park näher und näher.

Und dann ist da noch Veranstalter und Dauer-Strahlemann Dennis Schick aus Köln (27), der eigentlich im „wahren Leben“ schon längst eine Freundin gefunden hat und daher künftig nicht mehr dabei sein wird. Der 27-jährige Serienliebling mit dem Herz auf dem rechten Fleck hat in der heutigen Folge in Rostow am russischen Don ein „Blinddate“ im Raumfahrtmuseum. Und da ihm die Frau aber nicht gefällt, entwickelt er eine etwas gewöhnungsbedürftige Strategie. Vermittlerin Ksenia Droben muss ein Machtwort sprechen…

Dennis, inzwischen übrigens auch rührseliger Vater einer Stieftochter arbeitet als PR-Manager von u.a. Boxlegende Rene Weller und Dschungelcamperin und Sängerin Sarah Joelle Jahnel, sowie diversen Firmen und konzentriert sich „voll auf Job und Familie“, wie er dieser Seite verriet. „Ich liebe die Vielseitigkeit an diesem Job und dass ich meine Erfahrungen als Künstler meinen Klienten mit auf den Weg geben kann.“