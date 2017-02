Gemeinsame Tour von Drake, Nicki Minaj und Lil Wanye?

Dienstag, 07. Februar 2017, 13:29 Uhr

Drake (30) ist gerade mit seiner „Boy Meets World“-Show in Europa. Bei seinem vierten Konzert in London deutete der Rapper vorgestern auf der Bühne an, dass es eine gemeinsame Tour von ihm mit Nicki Minaj (34) und Lil Wayne (34) geben könnte! Es wäre nicht das erste Mal, dass die drei zusammen auf Tour gehen, es wäre aber das erste Mal, dass sie damit auch nach Europa kommen.

Drake und Nicki Minaj 2010 bei den BET-Awards. Foto: WENN

Nicki, Lil Wayne und Drake auch genannt Nicki the Ninja, Weezy und Drizzy, sind das Dreamteam des Musiklabels „Young Money“. Sie machten früher sehr viel Musik zusammen, spielten gemeinsame Konzerte und waren auch einfach beste Freunde. Dann kam es zum Bruch und zahlreiche Streitereien trieben die Rapper auseinander. Nach Monaten der Funkstille posteten sie letzte Woche wieder ein gemeinsames Bild auf Instagram. Die Fans flippten aus und fragten sich natürlich, ob die drei auch wieder zusammen im Studio stehen werden. Drake bejahte das jetzt indirekt und deutete auf der Bühne in London sogar an, dass sogar eine Reunion-Tour möglich ist.

„Wir müssen vielleicht etwas Besonderes machen. Wir müssen so etwas wie eine Young Money Reunion Nummer machen. Dann werde ich alle meine Freunde aus Amerika, alle meine Freunde aus Kanada und das gesamte OVO-Team mitbringen!“ Bestätigt ist bis jetzt natürlich gar nichts, aber auf Drake ist bei solchen Aussagen in der Regel Verlass. Das Trio tourte zuletzt 2009, allerdings nur in den USA. Es wären die ersten “Young Money“-Shows in Europa. (LK)