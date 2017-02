GNTM: Luisa Hartema macht süße Liebeserklärung

Dienstag, 07. Februar 2017, 11:25 Uhr

Luisa Hartema macht ihrem Freund eine zuckersüße Liebeserklärung. Schon seit vier Jahren ist das Model mit Keno Weidner (28) zusammen. Die beiden scheinen eine glückliche Beziehung zu führen.

Auf Instagram schreibt die 22-Jährige: „Du bist der Goldstaub; Du bist das du und wir; Du bist der Sonnenaufgang; Seit vier Jahren, die Zeit rast.“ Für ihren liebevollen Post hat die Catwalk-Beauty von ihren Fans schon über 1000 Likes bekommen. Die Beziehung der blonden Schönheit mit dem tätowierten Model war allerdings nicht immer einfach. 2014 hatte das Paar eine Beziehungspause eingelegt. Jetzt scheinen die beiden das aber überwunden zu haben. Sogar von Hochzeit ist die Rede.

Ein gemeinsames Heim haben die beiden Models schon. In Ostfriesland kauften sie ein Bauernhaus, das sie selbst renovieren.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2012 bei einem Musikvideo-Dreh. Im gleichen Jahr holte sie sich den Sieg bei ‚Germany´s next Topmodel‘. Seitdem hat die damals 17-jährige einen erstaunlichen Weg zurückgelegt. Heute modelt sie international. Sie lief bei der New York und ‚Paris Fashion Week‘, war auf dem Cover der Modemagazine ‚Elle‘ und ‚Harper´s Bazaar‘ und modelte unter anderem für ‚Escada‘. Die blonde Schönheit pendelt seit 2016 zwischen ihrer Heimat Ostfriesland und New York hin und her. Trotz Fernbeziehung scheint es bei ihrem Freund und ihr richtig gut zu laufen. Am Donnerstag (9. Februar) geht die Model-Show übrigens in die zwölfte Runde.